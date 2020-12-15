ВОЗ в Азербайджане: строгий карантин продолжится до конца зимы

В предстоящие три месяца ситуация, связанная с коронавирусом, будет очень сложной. Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

«Начиная с весны будет больше вакцин. Чем больше молодых людей будут привиты, тем меньше будет случаев заражения. По этой причине строгий карантин продолжится до конца зимы», сказала представитель ВОЗ.

Кроме того, Харманджи сказала, что с середины октября этого года в Азербайджане число заражений коронавирусом выросло до 10 раз.

По ее словам, во всем мире темпы заражаемости стремительно растут. Харманджи также отметила, что за последние 10 дней наблюдается стабилизация показателя числа заражений: "Это хорошая новость. Карантинные меры направлены на защиту людей. У нас нет пока вакцины и лекарств. Мы видим пользу карантинных мер в мире. Обычно через неделю после введения карантина наблюдается уменьшение числа заражений. Мы видим это и в Азербайджане».

В настоящее время в Азербайджане подготавливается план вакцинации, отметила представитель ВОЗ: «Мы оказываем этому процессу техническую поддержку. Скоро в Азербайджан для помощи правительству в этом направлении прибудет эксперт ВОЗ. Очень важными являются вопросы, когда и сколько доз вакцины необходимо приобрести».