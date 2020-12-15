Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVİD-19 недопустимо, сказала, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

"Пандемия закончится, а последствия этих тяжелых препаратов останутся. Пока для лечения коронавируса лекарственных средств нет", - сказала представитель ВОЗ.

Кроме того, Ханде Харманджи сказала, что в настоящее время нет специфичного лекарства, рекомендованного ВОЗ в борьбе с COVID-19, отметив, что почти все рекомендуемые лекарства необходимы для симптоматического лечения.