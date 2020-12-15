В Азербайджане повышаются штрафы за неношение масок

В Азербайджане повышаются суммы штрафов за неношение медицинской маски. Вопрос этот отражен в поправке в Кодекс об административных проступках, которая будет вынесена на обсуждение в ходе заседания Милли Меджлиса 18 декабря, передает Report.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти по применению средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также непресечение должностными и юридическими лицами нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица - на 300 манатов, юридические лица - на 600 манатов.

В настоящее время физические лица штрафуются на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов.