Леонид Швец, автор haqqin.az 13:36

Из международных лидеров дольше всех тянули с признанием Джо Байдена победителем президентских выборов в США Владимир Путин и президент Мексики Обрадор. Очень им не хотелось обидеть лишний раз Дональда Трампа, да и, может, где-то теплилась надежда, что какой-то из трюков, запущенных для того, чтобы все-таки не пустить Байдена к власти, удастся. Но после того, как в конституционные сроки, 14 декабря, коллегия выборщиков выполнила свою, в общем, формальную функцию и объявила результаты голосования по штатам, руководители Российской Федерации и Мексики присоединились к остальным коллегам по международному сообществу.

Однако продолжало молчать руководство Республиканской партии, что давало основания предположить, будто республиканцы продолжают готовить какой-то неприятный сюрприз для Байдена. Не очень, правда, понятно, какой именно, ведь остались только два шага до президентства Джо Байдена: 6 января Конгресс должен утвердить протоколы голосования выборщиков всех штатов. После этого останется только процедура инаугурации 20 января, и Байден вступит в этот день в президентские полномочия. Но какие-то тревоги все-таки были. Ведь это конституционная обязанность вице-президента как главы Сената представить протоколы выборщиков обеим палатам. Вдруг Майкл Пенс откажется? Опять же, оснований для этого у него нет, но нет оснований и у Дональда Трампа считать, что у него отобрали победу, а он продолжает об этом заявлять. По процедуре, если хоть один из членов нижней или верхней палаты Конгресса выступит с возражениями, идет голосование за принятие его к рассмотрению и отдельное обсуждение по палатам. Может, где-то здесь будет заложена мина? Хотя демократическое большинство в нижней палате и заметное число сенаторов-республиканцев в верхней вроде бы снимали подобную проблему, но как знать, на какую обструкцию могут пойти верные трамписты.