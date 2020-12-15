Путин, Обрадор и республиканцы актуальный комментарий
Из международных лидеров дольше всех тянули с признанием Джо Байдена победителем президентских выборов в США Владимир Путин и президент Мексики Обрадор. Очень им не хотелось обидеть лишний раз Дональда Трампа, да и, может, где-то теплилась надежда, что какой-то из трюков, запущенных для того, чтобы все-таки не пустить Байдена к власти, удастся.
Но после того, как в конституционные сроки, 14 декабря, коллегия выборщиков выполнила свою, в общем, формальную функцию и объявила результаты голосования по штатам, руководители Российской Федерации и Мексики присоединились к остальным коллегам по международному сообществу.
Однако продолжало молчать руководство Республиканской партии, что давало основания предположить, будто республиканцы продолжают готовить какой-то неприятный сюрприз для Байдена. Не очень, правда, понятно, какой именно, ведь остались только два шага до президентства Джо Байдена: 6 января Конгресс должен утвердить протоколы голосования выборщиков всех штатов. После этого останется только процедура инаугурации 20 января, и Байден вступит в этот день в президентские полномочия.
Но какие-то тревоги все-таки были. Ведь это конституционная обязанность вице-президента как главы Сената представить протоколы выборщиков обеим палатам. Вдруг Майкл Пенс откажется? Опять же, оснований для этого у него нет, но нет оснований и у Дональда Трампа считать, что у него отобрали победу, а он продолжает об этом заявлять. По процедуре, если хоть один из членов нижней или верхней палаты Конгресса выступит с возражениями, идет голосование за принятие его к рассмотрению и отдельное обсуждение по палатам. Может, где-то здесь будет заложена мина? Хотя демократическое большинство в нижней палате и заметное число сенаторов-республиканцев в верхней вроде бы снимали подобную проблему, но как знать, на какую обструкцию могут пойти верные трамписты.
И вот только после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел поздравил уже 15 декабря Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах, многие испытали облегчение. Макконнелл весь срок Трампа был его твердокаменным сторонником, проваливая все инициативы демократов, которые могли бы насолить президенту-республиканцу. То, что он признал итог выборов, ориентир для многих сторонников президента Трампа и знак, что ничего уже не поделать, нужно смириться.
Вслед за выступлением Митча Макконнелла сенатор Рой Блант, который возглавляет инаугурационный комитет, впервые заявил, что отныне его комитет будет взаимодействовать с Джо Байденом как с избранным президентом. Для этого признания понадобилось почти шесть недель со дня голосования. Сообщается также, что глава Госдепа Майк Помпео встретится с Тони Блинкеном, который будет выполнять обязанности руководителя Госдепартамента при Байдене. Они обсудят порядок передачи дел. Помпео также из верных трампистов, так что вопрос оспаривания результатов выборов можно считать закрытым.
Но напоследок Трамп не забыл наказать генерального прокурора Уильяма Барра. Тот тоже с момента назначения всячески оберегал босса, его даже называли начальником юридического отдела при Трампе, а не независимым главой Министерства юстиции. Но после выборов Барр ничем не смог помочь президенту, не найдя оснований для оспаривания результатов голосования, чем сильно огорчил Дональда Трампа. И вот теперь он уйдет в отставку, хотя, казалось бы, что тут уже осталось до конца срока, ведь Байден все равно назначит нового человека. Но для Трампа принципиально наказать провинившегося.
Теперь все, что остается проигравшему президенту, это не явиться на инаугурацию победителя. В США сейчас обсуждают такую беспрецедентную возможность. Ведь Трамп показал за свое президентство, что для него скандал – самый комфортный способ существования.