В Азербайджане вырастут штрафы за нарушение карантина

В Азербайджане увеличивается размер штрафов за нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в статью 211.1 Кодекса об административных проступках.

В настоящее время за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица штрафуются на сумму в размере от 200 до 400 манатов, должностные лица - от трех до четырех тысяч манатов, в ряде случае предусмотрено наказание в виде административного ареста сроком до одного года, юридические лица - от 4 до 10 тысяч манатов.

Согласно предложенному изменению, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица будут штрафоваться на сумму в размере от 200 до 400 манатов, должностные лица - от 4 до 10 тысяч манатов, в ряде случаев предусмотрено наказание в виде административного ареста сроком до одного года, юридические лица - от 5 до 11 тысяч манатов.