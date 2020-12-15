TuranBank перечислил в Фонд YAŞAT 100 000 манатов
Как известно, 27 сентября доблестная Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию и освободила оккупированные территории.
Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наши храбрые воины проявили настоящий героизм ради восстановления территориальной целостности Азербайджана и нанесли врагу сокрушительные удары. К сожалению, в этих боях среди солдат и офицеров были шехиды и раненые.
В связи с защитой нашей территориальной целостности на основании Указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 8 декабря 2020 года для поддержки семей раненых и шехидов был создан Фонд YAŞAT. Основным назначением фонда, созданного президентом, является оказание финансовой помощи, погашение долга, лечение, обучение и другие расходы путем оказания дополнительной поддержки мерам, предпринимаемым государством в области социальной защиты раненых военнослужащих и семей шехидов.
Присоединившись к этой благородной инициативе, ТуранБанк, оставаясь верным ценностям патриотизма и социальной ответственности, выделил средства Фонду YAŞAT, который был создан для поддержки семей раненых и шехидов. Для этого банк перечислил в фонд 100 000 манатов.
Мы уверены, что наш трехцветный флаг и дальше будет развеваться на наших освобожденных землях! Карабах - это Азербайджан!