TuranBank перечислил в Фонд YAŞAT 100 000 манатов

Как известно, 27 сентября доблестная Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию и освободила оккупированные территории.

Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наши храбрые воины проявили настоящий героизм ради восстановления территориальной целостности Азербайджана и нанесли врагу сокрушительные удары. К сожалению, в этих боях среди солдат и офицеров были шехиды и раненые.

В связи с защитой нашей территориальной целостности на основании Указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 8 декабря 2020 года для поддержки семей раненых и шехидов был создан Фонд YAŞAT. Основным назначением фонда, созданного президентом, является оказание финансовой помощи, погашение долга, лечение, обучение и другие расходы путем оказания дополнительной поддержки мерам, предпринимаемым государством в области социальной защиты раненых военнослужащих и семей шехидов.