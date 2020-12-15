Тамилла Алиева 13:56

В тот день площадь Азадлыг была торжественно украшена. Наши флаги развевались так же гордо, как и в Шуше… Шла подготовка к параду Победы. А я шла на встречу с семьей военного разведчика с позывным «Михайло», который своей кровью приблизил эту Победу. Отец Михаила, Гамлет, в советское время служил в рядах военного контингента СССР в Германии и после окончания срока службы остался в армии. Ненадолго приехав в Азербайджан, он женился и вместе с супругой Нусрет вернулся в Германию. Там у них родился сын Михаил. По достижении школьного возраста сына семья вернулась в Баку, а Михаил пошел в первый класс в школе №278 в Сураханском районе.

По словам матери, Михаил был настоящим «Кулибиным». «Он мог любую технику разобрать, собрать. Даже подключить видеомагнитофон мы просили его, так как с детства он «дружил» с техникой. В Германии он не ел то, что я ему готовила, а с аппетитом обедал в солдатской столовой. На вопрос, почему он не ест дома, отвечал, что в столовой вкуснее. С детства он проявлял интерес к воинской службе. Как человек, который не понаслышке знаком с воинской службой, я не хотела, чтобы Михаил пошел по этому пути. Но он уперся – я буду военным! Очень принципиальным, честным был мальчиком, никогда нас не обижал», – говорит мама Михаила. Супруга Михаила, Гиймет, работает оператором в Азербайджанском высшем военном училище имени Г.Алиева. В том, который окончил Михаил. Отмечу и то, что после начального обучения в школе №278 Михаил в 1991-2001 годах продолжил учебу в школе-лицее №72 им. Ф.Тагиева в Сабаильском районе. В 2001 году он поступил в Высшее военное училище им. Гейдара Алиева. После окончания училища в 2005 году в звании лейтенанта шесть лет служил в войсках специального назначения разведчиком. Хорошо играл в футбол, на любительских турнирах неоднократно награждался грамотами. Уже будучи на «гражданке» в неделю по несколько раз занимался любимым видом спорта. Как офицер в год 90-летия Вооруженных сил Азербайджана был отмечен наградой. В 2011 году Михаил уволился из рядов Вооруженных сил. Хорошо владел русским, английским и армянским языками. В военном училище курсанты называли его «Михайло» – разведчиком, знающим язык противника. Он очень хорошо учился в школе. По словам школьных друзей прекрасно знал математику; ему говорили, что он может стать хорошим экономистом. Но он настоял на своем. После военной службы устроился на работу в банковской сфере. Через два года поступил в Государственный экономический университет, в 2015 году получил степень магистра по специальности «управление бизнесом». С 2016 года работает в Xalq Bank. Последние годы возглавлял филиал Xalq Bank в Мингячевире. Когда началась Отечественная война, Родине он понадобился не как банковский сотрудник, а как спецназовец Михаил Гамидов. 7 октября Михаил откликнулся на призыв Родины.

22 октября был день рождения супруги Михаила. Ночью он позвонил, поговорил с мамой, супругой. «Мама, ты сильный человек, береги детей», – сказал Михаил. А отцу сказал, что, возможно, это последняя операция. «Он знал, куда они пойдут, но ничего не сказал», – говорил отец Михаила. Во дворе ровесники Михаила называли его «нашим папой». По словам отца, Михаил заслужил это своими лидерскими качествами. «С ним советовались по любому вопросу, он был хорошим организатором во всем, будь то в спорте, или в быту», – говорит отец Михаила. 23 октября в 8 утра раздался телефонный звонок, это было траурное известие… В направлении Физули пять часов длился ожесточенный бой. Михаил получил осколочное ранение. В тыл пришла информация, что командир ранен. Его с трудом вынесли с поля боя, но было поздно, Михаил потерял слишком много крови. «Михаил был очень благородным, внимательным человеком, ради друзей мог пожертвовать собой. Не было ни одного благотворительного мероприятия, в котором Михаил бы не участвовал. Наверное, не хватит слов, чтобы полностью охарактеризовать этого человека. Мы знали друг друга с детства, всегда были вместе», – говорит друг Михаила Махмуд Гамидов. Гахраман Мамедов вместе с Михаилом сдавали экзамен для поступления на работу. «Он был очень активным, деловым, к любому вопросу у него был индивидуальный подход. Когда мы работали в разных филиалах, обязательно в день хотя бы раз созванивались, обсуждали разные вопросы. И самое главное – мы понимали друг друга с полуслова. Он был кладезем идей, всесторонне развитым человеком. Видимо, поэтому у него было много друзей из различных сфер, он любую проблему решал с легкостью. Лично для меня Михаил – невосполнимая потеря. После того, как он ушел на фронт, мы ежедневно созванивались. Говорить долго не могли, он же был разведчиком. Один раз был легко ранен, но после оказания медпомощи вновь вернулся на передовую. Последний раз я говорил с ним за день до его гибели. Михаил был сильно расстроен: в бою погибли несколько его сослуживцев. Утром я услышал страшную весть», – говорит Гахраман.