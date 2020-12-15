Сотрудники Государственного таможенного комитета пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Азербайджана крупной партии лекарственных препаратов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на таможенном посту «Красный мост» был задержан автомобиль Mercedes Benz с госномерами 99 NR 144/99 ZE 344, который привозил трубы из Грузии в Азербайджан.

В ходе предварительного допроса водитель грузового автомобиля заявил, что не везет никаких запрещенных и незадекларированных предметов.

Однако при таможенном осмотре среди ввозимого груза были обнаружены 8289 упаковок лекарственных препаратов в 102 наименованиях.

По факту ведется расследование.