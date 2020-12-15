Синоптики предупреждают о сильном ветре и дожде в Баку

В четверг, 17 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове местами пройдут дожди, утром слабый туман, ожидается умеренный северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 6-8, днем - 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

В регионах Азербайджана пройдут дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный, туман, западный ветер. Температура воздуха ночью - 1-6, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 2 - 6 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17 декабря на Апшероне ожидается умеренная ветреная и влажная погода, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.

Национальная служба гидрометеорологии также предупреждает об изменении погодных условий в Баку и на Апшеронском полуострове. Так, с 17 декабря до второй половины дня 18 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове погода будет нестабильной, ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-18 метров в секунду, местами до 20 м/с, местами пройдут дожди.