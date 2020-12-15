В Азербайджане 4 077 новых случаев заражения COVID-19 их стало 62 427
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 077 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 3 854 человека вылечились и были выписаны домой.
За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 43 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.
С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 187 336 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 122 859 человек вылечились, 2 050 - скончались.
Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 62 427.