Опасность коронавируса: безопасности моряков уделяют особое внимание

Международная морская организация, являющаяся влиятельным органом ООН, признала профессию моряка, как профессию, требующую «особое внимание» в период пандемии коронавируса, и направила рекомендательное письмо 174 странам-членам этой организации для принятия соответствующих мер. Рекомендации Международной организации были соблюдены 46 странами, включая и Азербайджан.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного морского агентства, Международная морская организация высоко оценила особое внимание, уделяемое Азербайджаном безопасности моряков.

Отметим, что в период пандемии коронавируса, учитывая специфику профессии моряков и то, что они вынуждены часто путешествовать в другие страны, Государственное морское агентство на основе рекомендаций Международной морской организации проводит необходимые мероприятия по устранению возможных проблем.

Отметим, что в направленном Международной морской организацией письме говорится о необходимости защиты прав моряков, обеспечения их беспрепятственного прохода, обеспечения необходимой медицинской помощью и снабжения медицинскими препаратами и др.