Прокуроры пошли на Трампа наш обзор
Уходящий президент США, судорожно цепляясь за кресло, не случайно объят страхом потери поста, который дает ему защиту от правосудия. Как стало известно haqqin.az, фирмы и сотрудники фирм действующего президента обвиняются в завышении стоимости имущества взамен на налоговые льготы в размере 21 миллиона долларов.
Дональд Трамп годами противился опубликованию своих финансовых документов, защищаясь длительными аудиторскими проверками. Но вот сейчас наконец, похоже, он будет иметь серьезные проблемы с правосудием.
Его организация должна будет представить документы, связанные с недвижимостью, которая является предметом расследования генерального прокурора Нью-Йорка из-за обвинений в том, что сам президент и сотрудники его фирм завышали стоимость активов, чтобы получить миллионы долларов налоговых льгот.
Судья Артур Энгорон из Верховного суда штата Нью-Йорк объявил, что генеральный прокурор штата Летиция Джеймс должна получить документы и контракт, заключенный между Ральфом Мастроманако, инженером, который работал для фирмы при строительстве Seven Springs Estate и «Организацией Трампа».
- В очередной раз восторжествовала справедливость и законность, - сказал генеральный прокурор в совем заявлении. - Сейчас мы предпринимаем действия, чтобы убедиться, что «Организация Трампа» подчинится решению суда и предоставит документы, связанные с нашим расследованием.
Летиция Джеймс добавила: «Мы по-прежнему следуем фактам, которые могут куда-нибудь привести».
Имение Уэстчестер площадью 212 акров (85,86 гектара) — один из четырех объектов недвижимости, вокруг которых продолжается широко развернутое расследование, в основе которого один вопрос: завышали ли цену этих активов сын президента Эрик Трамп и его сотрудники?
Следствие, обещающее грандиозный скандал пока еще действующему президенту, ведет окружной прокурор Манхеттена Сайрус Ванс.
Судья Артур Энгорон объявил, что фирма не может дольше скрывать документы от генерального прокурора, и установил срок: они должны быть переданы ей до 18 декабря.
В августе генпрокурор внесла заявление о доступе к документам, касающихся этой недвижимости. Она потребовала также показаний со стороны свидетелей, которые могли бы быть использованы против компании Трампа.
Чувствительное расследование должно ответить на вопрос — действительно ли фирма честно оценила недвижимость Seven Springs, что позволило вывести из доходной части 21 миллион долларов в результате акта дарения на цели использования охраны природы за 2015 налоговый год?
Следствие было начато после показаний бывшего адвоката Майкла Коэна, который признался во лжи и финансовых нарушениях компании перед Конгрессом. Коэн также передал информацию комитету Конгресса о том, что президент «завышал свои активы всегда, когда это служило его целям». Каким? Бывший адвокат в своих показаниях свидетельствовал, что среди прочих целей президента было включение Трампа в список самых богатых людей мира, который публикуется в журнале Forbes.
Тщеславие Дональда Трампа хорошо и давно известно. Его скандальные четыре года пребывания у власти отмечены неоднократными экстравагантными заявлениями, многочисленными противоречивыми комментариями в Twitter, международными демаршами и угрозами. Проиграв выборы, он продолжает гнуть свою линию непризнания их законными, несмотря на то, все иски, оспаривающие результат соперничества с Джо Байденом, были отклонены судами во всех штатах. Из сообщений судебных властей Нью-Йорка ясно, что у обитателя Белого дома «рыльце в пушку». А это значит, что после 20 января 2021 года жернова американской Фемиды продолжат молоть всерьез. Невзирая на упорство экс-президента, который был весьма мстителен к служителям закона. Генеральный прокурор Уильям Барр, только что отправленный им в отставку, — одна из «жертв» Трампа. Правда, это уже вряд ли поможет «хромой утке» из Белого дома.