Прокуроры пошли на Трампа наш обзор

Отдел международной жизни

Уходящий президент США, судорожно цепляясь за кресло, не случайно объят страхом потери поста, который дает ему защиту от правосудия. Как стало известно haqqin.az, фирмы и сотрудники фирм действующего президента обвиняются в завышении стоимости имущества взамен на налоговые льготы в размере 21 миллиона долларов.

Дональд Трамп годами противился опубликованию своих финансовых документов, защищаясь длительными аудиторскими проверками. Но вот сейчас наконец, похоже, он будет иметь серьезные проблемы с правосудием.

Его организация должна будет представить документы, связанные с недвижимостью, которая является предметом расследования генерального прокурора Нью-Йорка из-за обвинений в том, что сам президент и сотрудники его фирм завышали стоимость активов, чтобы получить миллионы долларов налоговых льгот.

Судья Артур Энгорон из Верховного суда штата Нью-Йорк объявил, что генеральный прокурор штата Летиция Джеймс должна получить документы и контракт, заключенный между Ральфом Мастроманако, инженером, который работал для фирмы при строительстве Seven Springs Estate и «Организацией Трампа».

- В очередной раз восторжествовала справедливость и законность, - сказал генеральный прокурор в совем заявлении. - Сейчас мы предпринимаем действия, чтобы убедиться, что «Организация Трампа» подчинится решению суда и предоставит документы, связанные с нашим расследованием.

Летиция Джеймс добавила: «Мы по-прежнему следуем фактам, которые могут куда-нибудь привести».

Имение Уэстчестер площадью 212 акров (85,86 гектара) — один из четырех объектов недвижимости, вокруг которых продолжается широко развернутое расследование, в основе которого один вопрос: завышали ли цену этих активов сын президента Эрик Трамп и его сотрудники?

Следствие, обещающее грандиозный скандал пока еще действующему президенту, ведет окружной прокурор Манхеттена Сайрус Ванс.

Судья Артур Энгорон объявил, что фирма не может дольше скрывать документы от генерального прокурора, и установил срок: они должны быть переданы ей до 18 декабря.

В августе генпрокурор внесла заявление о доступе к документам, касающихся этой недвижимости. Она потребовала также показаний со стороны свидетелей, которые могли бы быть использованы против компании Трампа.

генпрокурор Уильям Барр, только что отправленный им в отставку, — одна из «жертв» Трампа

Чувствительное расследование должно ответить на вопрос — действительно ли фирма честно оценила недвижимость Seven Springs, что позволило вывести из доходной части 21 миллион долларов в результате акта дарения на цели использования охраны природы за 2015 налоговый год?

Следствие было начато после показаний бывшего адвоката Майкла Коэна, который признался во лжи и финансовых нарушениях компании перед Конгрессом. Коэн также передал информацию комитету Конгресса о том, что президент «завышал свои активы всегда, когда это служило его целям». Каким? Бывший адвокат в своих показаниях свидетельствовал, что среди прочих целей президента было включение Трампа в список самых богатых людей мира, который публикуется в журнале Forbes.

Тщеславие Дональда Трампа хорошо и давно известно. Его скандальные четыре года пребывания у власти отмечены неоднократными экстравагантными заявлениями, многочисленными противоречивыми комментариями в Twitter, международными демаршами и угрозами. Проиграв выборы, он продолжает гнуть свою линию непризнания их законными, несмотря на то, все иски, оспаривающие результат соперничества с Джо Байденом, были отклонены судами во всех штатах. Из сообщений судебных властей Нью-Йорка ясно, что у обитателя Белого дома «рыльце в пушку». А это значит, что после 20 января 2021 года жернова американской Фемиды продолжат молоть всерьез. Невзирая на упорство экс-президента, который был весьма мстителен к служителям закона. Генеральный прокурор Уильям Барр, только что отправленный им в отставку, — одна из «жертв» Трампа. Правда, это уже вряд ли поможет «хромой утке» из Белого дома.

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