Отдел международной жизни 15:08

Уходящий президент США, судорожно цепляясь за кресло, не случайно объят страхом потери поста, который дает ему защиту от правосудия. Как стало известно haqqin.az, фирмы и сотрудники фирм действующего президента обвиняются в завышении стоимости имущества взамен на налоговые льготы в размере 21 миллиона долларов. Дональд Трамп годами противился опубликованию своих финансовых документов, защищаясь длительными аудиторскими проверками. Но вот сейчас наконец, похоже, он будет иметь серьезные проблемы с правосудием. Его организация должна будет представить документы, связанные с недвижимостью, которая является предметом расследования генерального прокурора Нью-Йорка из-за обвинений в том, что сам президент и сотрудники его фирм завышали стоимость активов, чтобы получить миллионы долларов налоговых льгот.

Судья Артур Энгорон из Верховного суда штата Нью-Йорк объявил, что генеральный прокурор штата Летиция Джеймс должна получить документы и контракт, заключенный между Ральфом Мастроманако, инженером, который работал для фирмы при строительстве Seven Springs Estate и «Организацией Трампа». - В очередной раз восторжествовала справедливость и законность, - сказал генеральный прокурор в совем заявлении. - Сейчас мы предпринимаем действия, чтобы убедиться, что «Организация Трампа» подчинится решению суда и предоставит документы, связанные с нашим расследованием. Летиция Джеймс добавила: «Мы по-прежнему следуем фактам, которые могут куда-нибудь привести». Имение Уэстчестер площадью 212 акров (85,86 гектара) — один из четырех объектов недвижимости, вокруг которых продолжается широко развернутое расследование, в основе которого один вопрос: завышали ли цену этих активов сын президента Эрик Трамп и его сотрудники? Следствие, обещающее грандиозный скандал пока еще действующему президенту, ведет окружной прокурор Манхеттена Сайрус Ванс. Судья Артур Энгорон объявил, что фирма не может дольше скрывать документы от генерального прокурора, и установил срок: они должны быть переданы ей до 18 декабря. В августе генпрокурор внесла заявление о доступе к документам, касающихся этой недвижимости. Она потребовала также показаний со стороны свидетелей, которые могли бы быть использованы против компании Трампа.