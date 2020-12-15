Араик Арутюнян ушел в отставку... и готов уйти с «госпоста»

По его словам, в этой 44-дневной войне есть три вопроса, которые вызывают общественную критику.

Лидер карабах ских сепаратистов Араик Арутюнян заявил о том, что войну в Нагорном Карабах е можно было остановить раньше и с меньшими потерями. Заявление Арутюняна цитирует агентство «Новости Армении».

“Во-первых, правильно ли было закончить войну 9 ноября на этих условиях? Я несколько раз честно отвечал на этот вопрос, что на тот момент альтернативой были большие человеческие и территориальные потери”, - сказал Арутюнян.

По словам Арутюняна, второй вопрос заключается в том, можно ли было закончить войну раньше с относительно лучшими условиями и меньшими потерями, а третий вопрос - невозможно ли было заранее сделать так, чтобы армянские Вооруженные силы были лучше подготовлены к войне.

“Ответы на два последних вопроса положительные, но подробности я представлю в другой раз”, - сказал Арутюнян.

Арутюнян также заявил, что готов подать в отставку, но выдвинул условие, что они должны «преодолеть трудности президентских и парламентских выборов». При этом Арутюнян объявил, что отказывается от должности председателя партии “Свободная Родина”.