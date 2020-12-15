Государственное агентство занятости при Министерстве труда и соцзащиты населения выделило активы ряду семей шехидов и участникам Отечественной войны в рамках реализации программы самозанятости, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

На этот раз малые фермерские хозяйства были созданы в Лянкаране. Отцу шехида Заура Агазаде – Камалу Агаеву, матери шехида Рамида Алиева – Гатибе Алиевой, супруге шехида Айхана Гурбанзаде – Кямале Самедовой и участнику Отечественной войны Ахлиману Гулузаде представлены активы в сфере животноводства.

Работы по созданию малых фермерских хозяйств для семей шехидов, ветеранов войны и жертв армянского террора продолжаются.