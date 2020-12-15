Араик Арутюнян заявил, что десятки армянских солдат взяты в плен Азербайджаном под Шушой

Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян признал факт пленения большой группы армянских военнослужащих у села Чайлакгала (Хцаберд) вблизи Шуши.

По его словам, речь идет о пленении нескольких десятков армянских военнослужащих.

«Сейчас Минобороны выясняет все обстоятельства. Я лично буду последовательно привлекать виновных в этом инциденте к ответственности. Их быстрое и безопасное возвращение должно быть в центре наших предстоящих усилий, и мы уже предпринимаем шаги в этом направлении», - цитируют армянские СМИ Араика Арутюняна.

Напомним, что накануне в социальных сетях были распространены видеокадры пленения большой группы армянских диверсантов вблизи Шуши. Сообщалось, что в плен попали свыше 150 армянских диверсантов.