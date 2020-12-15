Умер отец Никола Пашиняна

Скончался отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Вова Николович Пашинян. Об этом агентству Sputnik Армения сообщил источник в медцентре "Наири".

По имеющимся сведениям, он умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Между тем директор медцентра Анатолий Гнуни пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.

"В настоящее время ничего не могу сказать", - сказал Гнуни.

Отмечатеся, что Вова Пашинян был женат дважды. В первом браке у него родилось трое сыновей – Артак, Армен и Никол. Когда будущему премьеру было 12 лет, мать умерла от болезни. Вова Пашинян женился во второй раз на Ерджаник Чибухчян. Они вместе жили в районе Блбулян в Иджеване. Пашинян долгие годы работал учителем физкультуры в одной из местных школ.