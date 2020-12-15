Эрдоган: «Не было бы С-400, нашли бы другую причину для давления на Турцию»

«Не было бы российских комплексов, нашлась бы другая причина для давления», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил антитурецкие санкции США, заявив, что закупка российских ЗРК С-400 была лишь поводом для давления на Анкару.

Президент Турции назвал санкции США явным давлением и атакой на суверенные права своей страны.

Президент отметил, что ни одна страна мира, за исключением Турции, не подпадала под ограничения США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Впервые подобные санкции введены против страны-партнера Вашингтона по НАТО, констатировал Эрдоган.

Президент Эрдоган напомнил, что США не удовлетворили ни одно из требований Турции по приобретению комплексов ПВО Patriot. «Анкара была поставлена перед выбором поиска альтернатив. В ответ на это Вашингтон и применил против Турции санкции», - сказал турецкий лидер.

Истинная причина давления США на Анкару – пресечение развития турецкого оборонного комплекса, превращение Турции в зависимую страну в сфере военных поставок, уверен Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара полна решимости развивать отечественный оборонпром.

Президент Эрдоган заверил, что власти Турции увеличат поддержку лиц, подпавших под американские санкции. «Мы увеличим поддержку миссии главы Управления оборонной промышленности Исмаила Демира и его команды», - пообещал турецкий лидер.

Власти Турции приложат вдвое больше усилий по увеличению импортозамещения в сфере обороны, добавил глава государства.

«Турция стремится войти в число мировых лидеров по производству вооружения. Санкции США лишь усилили нашу решимость», - сказал Эрдоган.