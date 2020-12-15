Kapital Bank предлагает предпринимателям удаленно подключиться к зарплатному проекту

Kapital Bank запустил для предпринимателей новую кампанию по случаю Победы в Отечественной войне. Предложением могут воспользоваться владельцы малого и среднего бизнеса, которые еще не подключились к зарплатному проекту Kapital Bank.

Согласно условиям, клиентам, которые подключатся к зарплатному проекту через систему «Клиент Банк», зарплатные карты будут предоставлены на бесплатной основе, а также будет предложена скидка 25% на комиссию за перечисление денежных средств на эти карты. Кампания по случаю Победы продлится до 1 марта 2021 года. Отметим, что скидка на комиссию для клиентов, присоединившихся к зарплатному проекту в ходе кампании, будет действительна и в последующий период.