Новое решение России по азербайджанским помидорам

Россельхознадзор с 17 декабря разрешает ввоз в Россию томатов еще с четырех предприятий Азербайджана, говорится в сообщении российского ведомства.

Во вторник Россельхознадзор сообщал, что разрешил с 16 декабря ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана.

"Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики с предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов", - говорится в сообщении.