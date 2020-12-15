Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за декабрь.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, пенсии за этот месяц были выплачены также госслужащим, лицам с воинскими и специальными званиями. Граждане могут получить пенсию в банкоматах соответствующих банков по выданным им банковским картам.

В министерстве напомнили, что пенсии за декабрь жителям Баку, Сумгаита и Апшеронского района были выплачены девятого числа этого месяца. В ближайшие дни будут выплачены социальные пособия и стипендии, а также адресная социальная помощь за декабрь.