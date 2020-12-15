«Азеришыг» несет свет в Шушу

Как сообщили haqqin.az в ОАО, здания государственной значимости в городе Джебраил и поселке Гадрут уже обеспечены электричеством посредством новых линий электропередачи.

Согласно соответствующему указу президента Ильхама Алиева, ОАО "Азеришыг" осуществляет неотложные работы по электроснабжению стратегических объектов государственной значимости на освобожденных территориях в рамках проекта "Азеришыг в Карабах е".

"Теперь наша главная цель - как можно быстрее обеспечить город Шуша беспрерывной электроэнергией. Для этого уже отправлены материалы, ведутся работы по строительству новой линии. Несмотря на горную, лесистую местность и труднопроходимый рельеф, сотрудники ОАО "Азеришыг" самоотверженно трудятся в снежную и морозную погоду.

Другая угроза заключается в минах, заложенных армянами в местах, где теперь идут работы. Для устранения этой угрозы на территории сначала работают саперы. В рамках проекта участки очищаются от мин, далее осуществляется работа по созданию линий электропередач. В кратчайшие сроки город Шуша будет обеспечен электроэнергией от подстанции Шукюрбейли.

Уверяем, что ОАО "Азеришыг" в кратчайшие сроки выполнит соответствующее поручение главы государства для обеспечения электроэнергией всех точек наших освобожденных земель", - сказали в ведомстве.