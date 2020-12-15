Пентагон: Россия испытала противоспутниковую ракету
Космическое командование США заявило в Twitter, что Россия испытала новую ракету, уничтожающую спутники.
«Россия провела испытание противоспутниковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса», - говорится в сообщении.
#Russia conducted an anti-satellite missile test. #Russia continues to weaponize #space. @US_SpaceCom stands ready to protect/defend US/allied interests from aggression in the space domain. @DeptofDefense @SpaceForceDoD pic.twitter.com/wfcYqx5UFb— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) December 16, 2020
Космическое командование подчеркнуло, что будет защищать США и их союзников от космической агрессии.
В прошлый раз о российских испытаниях Космическое командование заявляло в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что так США пытаются продавить свои планы по размещению оружия в космосе.