Пентагон: Россия испытала противоспутниковую ракету

Космическое командование США заявило в Twitter, что Россия испытала новую ракету, уничтожающую спутники.

«Россия провела испытание противоспутниковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса», - говорится в сообщении.

Космическое командование подчеркнуло, что будет защищать США и их союзников от космической агрессии.

В прошлый раз о российских испытаниях Космическое командование заявляло в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что так США пытаются продавить свои планы по размещению оружия в космосе.

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