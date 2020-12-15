Захарова: санкции против Турции показывают неумение США честно конкурировать

Санкции США против Турции из-за поставок российских зенитных систем (ЗРС) С-400 говорят о попытке Вашингтона обеспечить себе конкурентные преимущества в сфере ВПК. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. [США] нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии ВПК", - сказала она.

Подобную схему, по словам Захаровой, США используют и сфере СМИ, энергетики и других областях. "Везде концепция одна и та же: помогать самим себе, своим производителям, своим бизнесменам такими нелегитимными действиями", - отметила дипломат.

Власти США 14 декабря объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики - Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита - в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Согласно заявлению госсекретаря Майкла Помпео, рестрикции являются "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять CAATSA" и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".