Оппозиционер Бабаян рассказал, почему Пашинян не уходит в отставку

«Происходящее означает, что в Армении нет власти, она не на своем месте. Никол Пашинян должен быть привлечен к уголовной ответственности, и он будет привлечен к ней». Об этом в беседе с журналистами заявил член партии «Родина» Арсен Бабаян, пишет News.am.

Политик отметил, что, к сожалению, до отставки Пашиняна ничего нельзя сделать.

По словам Бабаяна, премьер-министр решил реализовать свою программу до конца, поэтому не уходит в отставку. «Чтобы что-то сделать, нужно иметь власть. В правительстве должны быть люди, которые могут вести переговоры. Униженная власть ничего не может и не делает», - отметил он.

Бабаян добавил, что Пашинян должен уйти как можно скорее, чтобы было сформировано правительство, которое сможет вывести страну из этой катастрофической ситуации.

«Движение спасения родины», состоящее из 16 оппозиционных партий, с 10 ноября проводит митинги в Армении с требованием отставки премьер-министра. Движение выдвинуло кандидатуру Вазгена Манукяна на пост временного премьера.