Известного модельера арестовали по подозрению в изнасилованиях

Против Найгарда подано несколько коллективных исков, под которыми подписались более 80 женщин. Его обвиняют в нескольких десятках случаев изнасилования, совращения несовершеннолетних и причастности к сексуальной эксплуатации женщин.

Исполняющая обязанности прокурора по Южному округу Нью-Йорка Одри Стросс заявила, что Найгарда в числе прочего обвиняют в организации секс-торговли. В заявлении говорится, что в течение многих лет сам Найгард и его соучастники, среди которых были сотрудники Nygard, силой и мошенническими способами принуждали женщин к сексу с самим Найгардом и другими людьми.

По данным следствия, Найгард нередко выбирал женщин из неблагополучных и бедных семей, часто с уже имеющимся опытом насилия, нескольким из его жертвам на тот момент было 14–15 лет. В некоторых случаях Найгард склонял женщин к сексу обещаниями взять их в модельный бизнес или заплатить денег, также некоторым женщинам давали наркотики или алкоголь. Как говорится в заявлении, такие случаи имели место в США, Канаде и на Багамах.