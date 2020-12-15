МИД РФ об отсутствии сопредседателя Игоря Попова в Баку и Ереване

«Не думаю, что должна раскрывать детали, почему так была сформирована российская делегация. На то есть причины, и ничего конспирологического искать не нужно», - заявила в ходе брифинга журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о причинах отсутствия российского сопредседателя Игоря Попова в ходе визита сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку и Ереван.

«Российская сторона была представлена и в Ереване, и в Азербайджане. Не ищите здесь какого-то глубинного политического подтекста», - сказала Захарова.

Французский и американский сопредседатели - Стефан Висконти и Эндрю Шефер посетили Баку 12 и 13 декабря и Ереван 13 и 14 декабря. Из-за невозможности выезда российского сопредседателя Игоря Попова РФ в Баку представлял посол России Михаил Бочарников, в Ереване - поверенный в делах России Алексей Синегубов.