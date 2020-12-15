Пашинян: «Не считаю себя виновным номер один»

В Армении для проведения внеочередных парламентских выборов должно быть достигнуто согласие, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Вопрос не в том, должен премьер уйти или нет. Вопрос в том, кто в Армении решает, кому быть премьером. Народ своим выбором должен решить. Внеочередные выборы не могут пройти лишь на основе своей воли или решения, вокруг этого должно быть достигнуто согласие», - сказал Пашинян в интервью армянской службе радио «Свобода».

Премьер Армении отметил, что считает себя ответственным номер один за исход войны в Карабахе и внутриполитическую напряженность. При этом Пашинян сказал, что не считает «себя виновным номер один».