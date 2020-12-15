В среду, 16 декабря, президент Пакистана Ариф Алви утвердил указ о борьбе с изнасилованиями, в соответствии с которым судебные разбирательства по подобным преступлениям должны проходить быстро и суды смогут выносить приговоры о химической кастрации насильников, сообщает пакистанское издание Dawn.

В соответствии с президентским указом, приговор о химической кастрации будет выноситься без необходимости получения согласия преступника на эту процедуру. В случае отказа насильнику может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или заключение на 25 лет (в зависимости от тяжести совершенного сексуального преступления).

Для ускорения юридической процедуры по таким делам в Пакистане планируется создать специальные суды, которые будут обязаны выносить приговоры не позднее, чем через четыре месяца после принятия дела на рассмотрение, пишет NEWSu.co.il.

Кроме того, в соответствии с президентским указом, правоохранительные органы должны будут создать и постоянно вести базу данных лиц, совершивших сексуальные преступления. Раскрытие данных жертв будет запрещено и станет уголовным преступлением (ранее подобная информация зачастую попадала в СМИ и соцсети).