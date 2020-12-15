ВОЗ: бедные страны могут остаться без вакцины до 2024 года

В случае, если международный механизм доступа к вакцинам от коронавируса COVAX потерпит неудачу, страны с низкими доходами останутся без вакцин как минимум до 2024 года. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), реализующего программу COVAX совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что механизм уже столкнулся с нехваткой средств, рисками срыва поставок и сложными договорными условиями для участников COVAX.

"Риск провала механизма COVAX крайне высок", - говорится в отчете правления GAVI.

На просьбу агентства прокомментировать попавшие в его распоряжение документы в GAVI отметили, что "было бы безответственно не оценивать риски, присущие такому масштабному предприятию, и не вырабатывать политику и инструменты для их снижения", пишет украинскле издание Корреспондент.net.

COVAX является механизмом по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок. К настоящему моменту к инициативе присоединились более 180 стран. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках этого механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.