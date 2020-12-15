15 лет МЧС Азербайджана видео
В Азербайджане 15 лет назад было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим ведомство подготовило видеоролик о своей 15-летней деятельности.
В Азербайджане 15 лет назад было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим ведомство подготовило видеоролик о своей 15-летней деятельности.
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