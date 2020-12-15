Турция направила в Азербайджан еще 136 саперов
Продолжается разминирование в освобожденном от армянской оккупации Нагорном Карабахе.
Министерство национальной обороны Турции в своем твиттер сообщило, что 136 человек, работающих в специальных отрядах по поиску и очистке мин (ÖMAT) Сухопутных войск Турции, прибыли в Азербайджан и приступили к выполнению своих обязанностей.
Напомним, в конце ноября сообщалось, что специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях.
Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun işgalden kurtardığı Karabağ’daki mayınlı arazilerin temizliği için Kara Kuvvetlerimizin Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personel, Azerbaycan’a intikal ederek göreve başladı.https://t.co/c5HIzTXL17#MSB #TSK pic.twitter.com/TjxrZI9OMG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2020