Турция направила в Азербайджан еще 136 саперов

Продолжается разминирование в освобожденном от армянской оккупации Нагорном Карабахе.

Министерство национальной обороны Турции в своем твиттер сообщило, что 136 человек, работающих в специальных отрядах по поиску и очистке мин (ÖMAT) Сухопутных войск Турции, прибыли в Азербайджан и приступили к выполнению своих обязанностей.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях.