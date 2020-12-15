В Ереване заявили, что Саргсян не передавал власть Пашиняну

«Те, кто заявляет о том, что третий президент Армении Серж Саргсян, видя, что другого выхода для решения карабахского вопроса не осталось, решил по этой причине столь легко передать власть Николу Пашиняну, пускай бьются головой об стену», - заявил столь эмоционально на проходившем в Ереване Марше достоинства пресс-секретарь бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, Серж Саргсян не передавал власть Пашиняну. «Серж Саргсян подал в отставку по требованию этого же народа», - подчеркнул Шармазанов.