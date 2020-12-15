Оппозиция Армении назвала «решающий день» своей борьбы

Оппозиция в Армении призвала граждан объявить всеобщую забастовку 22 декабря. Об этом заявил на очередном Марше достоинства оппозиционного "Движения защиты Родины" представитель АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"22 декабря, в 12:00, объявляем забастовку на предприятиях, в учреждениях и вузах, все собираемся на площади Республики. Вся площадь должна быть парализована. Будущий вторник будет решающим днем нашей борьбы", - заявил дашнак.

"Марш достоинства" начался у здания Ереванского цирка и двинулся к зданиям Генпрокуратуры, Службы нацбезопасности и полиции, где митингующие призвали сотрудников этих служб не выполнять приказы Пашиняна. Шествие завершилось на площади Франции в Ереване.