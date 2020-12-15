Россия опровергает Пашиняна: миротворцы в Азербайджане в окружение не попадали

Министерство обороны России опровергло окружение подразделений российских миротворческих сил в Нагорном Карабах е. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", - сказали в министерстве.

Отметим, что ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянской службе радио "Свобода" заявил, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск в Гадрутском районе.

"По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", - сказал Пашинян.