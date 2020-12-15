Переговоры Джейхуна Байрамова и госминистра Британии
Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому соседству и американскому региону Венди Мортон состоялся телефонный разговор, сообщает МИД Азербайджана.
Согласно информации, министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.
Стороны также обсудили тему изменения климата и сокращения вредных выбросов в атмосферу, поддержку инициатив в рамках ООН в данном контексте, а также сотрудничество в сфере энергетики и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.