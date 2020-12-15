Впервые в истории цена биткоина превысила $20 тысяч

Курс биткоина впервые в истории превысил 20 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты. На торгах 16 декабря биткоин подорожал сразу на 4,5%, достигнув отметки в 20 440 долларов, сообщает Reuters.

За последний год на фоне общего интереса к рискованным активам курс биткоина вырос почти на 180%.

До конца 2020 года максимальная стоимость у биткоина была тремя годами ранее — тогда курс достиг отметки 19 783 доллара за биткоин, после чего началось его сильное и длительное падение.