Дочь Касема Сулеймани назвала Трампа монстром и сравнила с Байденом

По ее словам, американский лидер неоднократно называл генерала монстром, но такое прозвище больше подходит ему самому. «Трамп монстр, а не мой отец. Мой отец очень хорошо выполнял свою работу и очень их рассердил», — заявила женщина, добавив, что на самом деле ее отец — спаситель, защищавший Иран и другие страны Ближнего Востока от террористов и срывавший планы США.

Она также считает, что избранный президент США Джо Байден, который вступит в должность в январе 2021 года, ничем не отличается от Трампа: «Нет никакой разницы между Байденом и Трампом, это один и тот же парень. Они придерживаются той же политики, между ними нет разницы. Трамп приказал убить моего отца, но Байден поддержал это, так что разницы нет».

По ее словам, именно администрация Барака Обамы способствовала созданию террористической группировки ИГИЛ и повергла в смятение весь Ближний Восток.

Более того, по ее утверждению, политика США в отношении Ирана остается практически неизменной на протяжении десятилетий, и смена номинального лица в Белом доме на самом деле не имеет значения.