Пашинян назвал протесты в Армении «элитным бунтом»

«Мы в обсуждениях на рабочем уровне формулируем требование моего увольнения как «элитный бунт», реальной целью которого является отнять власть у народа.

Вопрос в том, формирует ли народ власть или какие-то люди в закрытых комнатах, в результате закрытых обсуждений и договоренностей? В этом вся проблема. Я уже сказал, что народ доверил этот статус, вы же говорите, что есть люди, группы, которые требуют моей отставки, но есть люди, которые требуют от меня не уходить в отставку. И мой вопрос тот же: почему люди, требующие моей отставки, не требуют внеочередных парламентских выборов? Я говорю: давайте сконцентрируемся на стабилизации ситуации вокруг Армении и в Армении и подумаем о дальнейших действиях. А что будет в этот переходный период, на кого будет возложена ответственность за происходящее в этот переходный период? В конце концов, я отвечаю за дальнейшие события - конечно, я отвечаю», - заявил Пашинян.