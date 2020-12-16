«Праздник граната» и «Искусство миниатюры» включены в Репрезентативный список ЮНЕСКО
Азербайджанский "Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната" включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
В Министерстве культуры Азербайджана сообщили, что состоялось 15-е заседание Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Было принято решение о включении номинации "Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната", представленной Азербайджаном, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Принятие такого важного для страны решения стало возможным благодаря поддержке первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой, совместной деятельности Министерства культуры, МИД Азербайджана, постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.
Также в ходе заседания была обсуждена совместно представленная Азербайджаном, Турцией, Ираном и Узбекистаном номинация "Искусство миниатюры". После обсуждений было решено включить данную номинацию в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.