Нетаньяху решил первым в Израиле вакцинироваться от COVID

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что вечером в субботу, 19 декабря, первым в еврейском государстве будет вакцинирован от нового коронавируса.

«В субботу вечером я буду вакцинирован от коронавируса. Я попросил, чтобы мне сделали прививку первым, с тем чтобы служить примером для граждан Израиля и убедить их вакцинироваться», – приводит его слова ТАСС.

Первая партия вакцины от нового коронавируса американской компании Pfizer была доставлена в аэропорт Бен Гурион близ Тель-Авива 9 декабря.