В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что в ходе расследования уголовного дела было установлено, что военнослужащие Рашад Алиев и Гардашхан Абышов подозреваются в совершении актов издевательства над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангиланского района. Кроме этого, они подозреваются в съемках своих действий на телефон и распространении в соцсетях.

Накануне Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию об аресте четырех азербайджанских военнослужащих, обвинённых в совершении преступлений в ходе боевых действий в Нагорном Карабах е. Данное сообщение было встречено азербайджанской общественностью, мягко говоря, не совсем однозначно.

У следствия также имеется достаточно оснований подозревать военнослужащих Арзу Гусейнова и Умуда Агаева в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в селе Мадатли Ходжавендского района, а также в съемках этих актов вандализма и распространении видео в соцсетях.

Действительно, действия арестованных порочат азербайджанскую армию, у которой в этой войне была одна единственная священная цель – освободить родные земли и прогнать с нее оккупантов. Однако какими бы благими намерениями не велась война, это все же война, и важно понимать, что воюют в ней люди. Это ведь только у Горького «Человек – звучит гордо», на самом же деле человек состоит из собственных изъянов и недостатков. А откровенные подонки не имеют национальности и армейских шевронов.

Важно также понимать, что ни одна война в истории не обходилась без военных преступлений. И возмутительные действия четырех человек не могут очернить славных азербайджанских воинов, победивших в этой войне между светом и тьмой.

Но нужна ли была эта публичная экзекуция, ставшая козырем в руках армянской пропаганды? Нисколько не оправдывая поступки арестованных преступников, давайте честно спросим себя: разве Армения привлекла к публичному суду хотя бы одного из участников Ходжалинского геноцида? Оказался ли на скамье подсудимых хотя бы один убийца азербайджанских женщин, стариков и детей? Увидим ли мы суд над теми, кто запускал баллистические ракеты на спящую Гянджу и бодрствовавшую Барду? Это риторические вопросы. Ответы всем и давно известны.

В отличие от армян, мы знаем, что преступник однозначно должен сидеть в тюрьме. Но, к сожалению, в отличие от армян мы также забываем, что нельзя выносить сор из избы…