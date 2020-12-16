Премьер Испании призвал Евросоюз к диалогу с Турцией

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал страны Евросоюза к «конструктивному диалогу» с Турцией по ситуации в Восточном Средиземноморье.

«Евросоюз должен вести конструктивный диалог с Анкарой и выстраивать соответствующую повестку», - приводит Anadolu слова Санчеса, которые он сказал в парламенте Испании, комментируя итоги заседания Европейского совета 10-11 декабря.

По его словам, отношение Испании к связям между ЕС и Турцией основано на двух основных принципах.

«Испания выступает против односторонних инициатив Турции в восточной части Средиземного моря и солидарна с Грецией и греческой общиной Кипра. Однако Турция также является членом НАТО, и мы осознаем тот факт, что у нас налажены разносторонние связи. В частности, нам известна позиция Турции в вопросе урегулирования кризиса в Ливии и Сирии или в вопросе миграции. Мы должны установить конструктивный диалог с Анкарой под эгидой верховного представителя ЕС и Еврокомиссии», - считает Санчес.