В Молдове русскому языку вернули межнациональный статус

Парламент Молдовы поддержал поправки Партии социалистов к закону о функционировании языков в стране. Эти изменения возвращают русскому статус языка межнационального общения. сообщает Росбалт.

Летом 2018 года Конституционный суд Молдовы признал закон о языках устаревшим.

Решение принято 55 голосами из 101 во втором чтении, заявила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный. Депутаты от оппозиционных проевропейских Партии действия и солидарности, «Платформы «Достоинство и правда», а также от Демократической партии бойкотировали это заседание.

Утвержденный законопроект закрепляет право граждан говорить на родном языке и изучать его, а госорганы — предоставлять жителям страны информацию в том числе на русском. При этом изучение государственного молдавского языка остается обязательным во всех учебных заведениях.