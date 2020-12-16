ВОЗ советует встречать Новый год в масках

Всемирная организация здравоохранения призывает всех жителей Европы даже в семейном кругу на праздновании Рождества не пренебрегать масками.

Как говорится в заявлении ВОЗ, по мнению которой, Европе грозит новая волна заражений в начале 2021 года, встречи друзей и родственников под Рождество и на Новый год несут с собою значительный риск заражения коронавирусом. Поэтому медики призывают население не забывать о средствах индивидуальной защиты и мерах предосторожности, передает Русская служба BBC.

ВОЗ советует: если все же без застолья не обойтись, то лучше делать это в масках и с соблюдением дистанции.

"Вы можете чувствовать себя неловко, если носите маску и держитесь подальше от друзей и родственников, зато это может обеспечить безопасность и сохранить здоровье близких вам людей, - говорится в заявлении ВОЗ. - Люди из группы риска или пожилые друзья и родственники могут не найти в себе сил попросить вас соблюдать дистанцию, но постарайтесь войти в их положение и сделайте это сами, без напоминаний".

Представители ВОЗ также просят людей по возможности не пользоваться переполненным общественным транспортом.