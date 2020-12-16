Пакистан поддержал Турцию

Пакистан обеспокоен введением США санкций против Турции из-за приобретения российских ЗРК С-400, говорится в сообщении МИД этой страны.

Согласно сообщению, Пакистан принципиально выступает против любых односторонних принудительных мер против одной страны.

«Пакистан поддерживает неоценимую роль Турции в обеспечении мира и стабильности в регионе и во всем мире. Исламабад выражает глубокую обеспокоенность введением США санкций против Турции», - цитирует Anadolu сообщение пакистанского МИД.

Народ и правительство Пакистана всесторонне поддерживают Турцию и ее народ, отмечается в сообщении.