Вопреки пандемии: миллиардеры мира разбогатели почти на $2 триллиона

Совокупное состояние всех миллиардеров мира оценивается в $11,4 трлн. По подсчетам Forbes, это на 20% больше, чем их совокупное состояние на 31 декабря 2019 года.

Более 2 200 миллиардеров в мире по итогам 2020 года, который ознаменовался пандемией COVID-19, стали богаче на $1,9 трлн, посчитал Forbes.

Основной причиной роста богатства обладателей миллиардных состояний стал рост на фондовых рынках, который продолжался в течение года, пишет РБК.

Состояние более 600 американских миллиардеров составляет $4 трлн, прирост с начала года составил $560 млрд, чему также способствовал рост на фондовых рынках. Индекс S&P 500, находящийся около исторического максимума, в этом году вырос на 13%, несмотря на мартовский крах из-за коронавируса, NASDAQ вырос на 38%, отмечает издание.

Рекордный рост капитала продемонстрировал предприниматель Илон Маск, чье состояние выросло на $110 млрд, до $137 млрд, поставив его на третью строчку рейтинга богатейших людей мира. Рост состояния Маска обеспечили акции Tesla Motors, которые подорожали на 630%.

Самый богатый человек мира Джефф Безос увеличил свой капитал в 2020 году на $67,5 млрд, доведя его до $182 млрд.