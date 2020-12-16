Впервые за 44 года: китайский зонд доставил грунт с Луны на Землю

Согласно сообщению, в 01:33 по местному времени «Чанъэ-5» вошел в атмосферу Земли. Зонд приземлился на территории Автономного района Внутренняя Монголия. На его поиски отправился спасательный отряд, передает РБК.

Взлетный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» успешно приземлился на Землю, завершив миссию по сбору лунного грунта. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

Согласно плану, «Чанъэ-5» по воздуху доставят в Пекин, где извлекут контейнер с образцами грунта.

Это первая беспилотная миссия в мире по доставке образцов на Землю. Более того, Китай стал первой за последние 44 года страной, доставившей образцы с поверхности Луны.

Ракета «Чанчжэн-5» с космическим аппаратом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан 24 ноября. Посадочный модуль успешно прилунился 1 декабря. Позже возвращаемый модуль «Чанъэ-5» установил на поверхности Луны флаг Китая.