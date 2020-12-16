Ученые выяснили, почему дети легче переносят COVID

В исследовании участвовали трое детей младше десяти лет, чьи родители заразились коронавирусом. У всех детей выработались антитела против SARS-CoV-2, а у двух были легкие симптомы болезни. В течение 28 дней, когда дети тесно общались с зараженными родителями, их тестировали 11 раз. За все это время никто из троицы не получил положительный результат теста на ковид, пишет издание Корреспондент.net.

Даже когда у некоторых детей появляются симптомы и антитела против SARS-CoV-2, их ПЦР-тесты на коронавирус почти никогда не показывают положительный результат. К такому выводу ученые пришли опытным путем, пишет издание Nature.

По словам Мелани Ниланд, иммунолога из Детского исследовательского института Мердока в Мельбурне, детская иммунная система так быстро блокирует вирус, что диагностический тест попросту его «не видит».

По мнению иммунолога Колумбийского университета Донны Фарбер, причина, по которой детская иммунная система так хорошо противостоит коронавирусу, кроется в ее относительной «наивности». Она не перегружены лишними знаниями, не тратит время на «раздумья» и анализ, а просто оперативно реагируют на новый вирус.

Аласдер Манро, изучающий детские инфекционные заболевания в Университетской больнице Саутгемптона, признает, что в случае с коронавирусом детский врожденный иммунный ответ гораздо эффективнее приобретенного взрослого — он быстрее и масштабнее.

Есть еще несколько пока не подтвержденных теорий, почему детям не страшен COVID-19. Дети — главные разносчики сезонных коронавирусов, вызывающих простуду. Некоторые исследователи предполагают, что антитела к «рядовым» коронавирусам могут защищать их и от SARS-CoV-2.

Согласно другой гипотезе, дети получают меньшую дозу вируса, чем взрослые, потому что их носы содержат меньше рецепторов ACE2. Именно их некоторые коронавирусы используют, чтобы проникнуть в клетки человеческого организма. Меньше рецепторов — ниже вероятность заболеть.