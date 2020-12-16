В США впервые министром станет открытый гей

Победивший на президентских выборах в США Джо Байден предложил своему бывшему сопернику в борьбе за выдвижение на пост президента от демократов Питу Буттиджичу стать министром транспорта в его администрации.

О будущем назначении главой министерства транспорта Буттиджич сообщил в своем твиттер, пишет BBC.

"...Для меня большая честь, что избранный президент предложил мне должность министра транспорта", написал Буттиджич.

Если Буттиджич будет назначен, 38-летний политик станет первым открытым геем в должности американского федерального министра в истории, отмечает BBC.