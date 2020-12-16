Константин Сивков: «В этих селах Карабаха всегда жили азербайджанцы»

«Два села, вокруг которых сейчас возник сыр-бор, и должны были по справедливости отойти азербайджанцам, поскольку они там компактно проживали до первой войны 1991-1994 годов», – сказал российской газете «Взгляд» военный эксперт Константин Сивков, комментируя переход «армянского анклава» в руки азербайджанцев, состоявшийся под наблюдением российских миротворцев.

«В начале 90-х армяне продемонстрировали большую боеспособность, чем их противник, и захватили села Хцаберд (Чайлаггала) и Хин-Тахер (Кехня Таглар). Когда я потом приезжал в Армению, то говорил, что эти села надо бы по-хорошему отдать Азербайджану. На меня друзья-армяне страшно обиделись, но я остаюсь при своем мнении», – вспоминает первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Сивков убежден, что конфликт в Карабахе теперь надо разрешать так, чтобы обеспечить безопасность оставшихся в регионе армян: «Азербайджан уже подписал мирное соглашение, гарантировав тем самым безопасность армян в Карабахе. А села Хцаберд и Хин-Тахер и надо было переводить в подчинение азербайджанцев, а армянские вооруженные формирования – расформировывать. Все равно, связей у этих сел с остальной Арменией не осталось никаких».